شاهد: قرد يهرب من الاعتقال بعد القاء القبض على صاحبه

في مقطع الفيديو يظهر قرد يعانق صاحبه بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، الحادثة وقعت يوم الجمعة 8 يونيو / حزيران في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
المزيد من الأخبار على يورونيوز عربي:
شاهد.. مباراة كرة قدم في محطة مترو روسية على عمق 65 متراً تحت الأرض!
بلجيكا تحتفل بالذكرى ال60 على ميلاد السنافر
برلين تتسلم من العراق مهاجرا سابقا اغتصب وقتل فتاة ألمانية
وُيلاحظ تشبث القرد بصاحبه " كودي هيشن"، بعد أن خرج من سيارته، ومن ثم عانقه بعد أن تأكد أنه مفارقه لا محالة، وقد أودعت الشرطة القرد في جمعية الحفاظ على الحياة البرية والبحرية، خاصة وأن صاحبه لا يملك تصريح اقتناء قرد، أما صاحبه فقد اقتيد إلى السجن بتهمة سرقة السيارات.