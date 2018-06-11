"نايكي" لن تزود منتخب إيران بالأحذية في كأس العالم امتثالاً لعقوبات ترامب

أعلنت شركة "نايك" أنها لن تزود لاعبي المنتخب الإيراني بالأحذية الرياضية خلال مباريات كأس العالم في روسيا، وذلك استجابة للعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها: " العقوبات الأمريكية على إيران تفرض علينا كشركة أمريكية ألا نزود لاعبي المنتخب الوطني الإيراني بالأحذية في هذا الوقت".