قالت حكومة قطر يوم الاثنين إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان.
الحكومة القطرية تشكو الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
الحكومة القطرية تشكو الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
وقالت الحكومة في بيان إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.شكت الحكومة القطرية الاثنين دولة الإمارات العربية المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما وصفته انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت الحكومة القطرية في بيان صدر الإثنين أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لها تأثير مدمر على حقوق القطريين المقيمين في الإمارات.
وأقرت الحكومة القطرية أن الإمارات العربية المتحدة سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنعهم من الدخول أو المرور إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلاقت المجال الجوي والموانئ البحرية.
وفرضت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر حصارا على قطر في يونيو 2017، قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم الارهاب.
وتنفي الدوحة التهمة وتقول ان الهدف من الضغط الممارس عليها هو تجريدها من سيادتها.