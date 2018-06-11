تعتبر الجالية العربية والمسلمة المقيمة ببلجيكا شهر رمضان فرصة للالتقاء بغير المسلمين من أجل الحديث عن الصور الإيجابية في الموروث الإسلامي.
رمضان فرصة للجالية المسلمة ببلجيكا لمحو الصور النمطية عن الإسلام
رمضان فرصة للجالية المسلمة ببلجيكا لمحو الصور النمطية عن الإسلام
وفي هذا الصدد نظمت مؤسسة الجسر وبالتعاون مع بلدية وارغم يوم أمس إفطارا جماعيا لجذب عدد كبير من غير المسلمين حتى "يتعرفوا على عادات الإفطار في شهر رمضان وعلى تقاليد المسلمين وأخلاقهم من أجل محو الصور النمطية التي التصقت بالجالية المسلمة التي تقيم ببلجيكا بشكل خاص "كما يقول المنظمون.
يورونيوز كانت حاضرة خلال هذه المناسبة ونقلت شهادات بعض الحضور، ممن أبدوا جميعهم إصرارا على ضرورة نقل المفاهيم الصحيحة عن الجاليتين العربية والمسلمة المقيمة في الغرب بشكل عام و في بلجيكا بشكل خاص.
وقال لنا المنظمون "إن الهدف من المبادرة هو تحفيز روح التعايش ما بين مختلف مكونات المجتمع في بلجيكا عبر فهم الآخر وعدم نبذه فضلا عن الابتعاد عن الأحكام المسبقة بشأن ثقافة الآخر وعاداته ودينه وكذا تقاليده".
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