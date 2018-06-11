فادزاي: مدينة الكهوف في جورجيا

تسمى مدينة الكهوف، فاردزاي المدينة الرائعة جنوب جورجيا حفرت في جبل إروشيتي عام 1185. وتمثل أهمية خاصة بالنسبة لجورجيا، لأنها ترتبط بالملك تامار، المرأة صاحبة الشخصية المتميزة التي توجت ملكا بدل ملكة.
"من بين جميع جواهر العمارة الجورجية، مجمع فاردزاي هو الأثمن. حفر سكان هذه المدينة بيوتهم ومتاجرهم ومكتباتهم وحتى شبكة المياه في الصخور. ما مجموعه 6000 غرفة موزعة على 30 مستوى".
في عام 1283، أي بعد مرور قرن على بنائها، دمر زلزال قوي القسم الأعظم من المدينة. وما نشهده اليوم لا يشكل أكثر من ثلث الحجم الأصلي.