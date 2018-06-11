وزير خارجية سنغافورة ينشرة صورة سيلفي مع الزعيم كيم

فاجأ رئيس كورية الشمالية كيم جونغ أون الناس بعفويته، حيث خرج من فندقه يوم الإثنين 11 يونيو حزيران، وتجول في وقت متأخر من الليل في شوارع سينغافورة، قبل ساعات من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المزيد من الأخبار على يورونيوز عربي:
بسبب تصريحات مسؤولين أمريكيين.. كندا وأمريكا على أعتاب أزمة
ترامب "مفعم بالإثارة" بعيد وصوله إلى سنغافورة
وزير الخارجية السينغافوري فيفيان قال إن الرئيس كيم ذهب في زيارة إلى قبة الزهور في حديقة باي ذا باي، ونشر صورة "سيلفي" معه تداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وسار كيم على جسر إسيلاناد، حيث التقط صورة سيلفي أخرى ما بالاكريشنان