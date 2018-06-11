ترامب "مفعم بالإثارة" بعيد وصوله إلى سنغافورة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ في إيستانا، حيث أجريا محادثات ثنائية عشية اجتماع تاريخي سيعقد مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.
وكان كيم وترامب وصلا إلى البلد الاستوائي يوم الأحد لحضور القمة، التي تعد الأولى من نوعها، حين يلتقي الزعيمان وجها لوجه.
وإجابة على سؤال يتعلق بشعوره إزاء القمة، قال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر إن الأمر عظيم أن تكون في سنغافورة وإن هناك إثارة تعم المكان.
ولا تزال هناك فجوات كبيرة بشأن ما سيؤول إليه موضوع نزع الأسلحة النووية، بالنسبة إلى بلدين كانا عدوين منذ الحرب الكورية الممتدة بين 1950 و1953.
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ترامب وكيم يصلان إلى سنغافورة لعقد لقمة تاريخية