عندما يلتقي "المعتوه" ترامب "رجل الصاروخ" كيم

يوم الثلاثاء سيصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ليشكلا مشهدا كان يصعب تصديق حدوثه قبل أشهر قليلة. فقد تبادل الرجلان الشتائم، وهذا شيء مما علق في الأذهان:

*عجوز ومخرف

لقد اضطر الناس في مختلف زوايا الكرة الأرضية أن يبحثوا في القواميس، لترجمة لفظ نعت به كيم الرئيس الأمريكي، حين وصفه بالعجوز، قائلا إنه سيعاقبه بالنار. وكانت الإهانة تلك مرادفة لاعتبار ترامب معتوها، وكانت الشتيمة إجابة على تهديدات واشنطن بتدمير كوريا الشمالية بالكامل، وأدى ذلك إلى حرب كلامية بين الجانبين. وبحسب موقع "مريم ويبستر" على الانترنت فإن الأبحاث دلت على أن المفردة التي استعملها كيم تعني "مرتفعا مثل الطائرة الورقية".