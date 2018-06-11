عندما يلتقي "المعتوه" ترامب "رجل الصاروخ" كيم

يوم الثلاثاء سيصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ليشكلا مشهدا كان يصعب تصديق حدوثه قبل أشهر قليلة. فقد تبادل الرجلان الشتائم، وهذا شيء مما علق في الأذهان:
*عجوز ومخرف
لقد اضطر الناس في مختلف زوايا الكرة الأرضية أن يبحثوا في القواميس، لترجمة لفظ نعت به كيم الرئيس الأمريكي، حين وصفه بالعجوز، قائلا إنه سيعاقبه بالنار. وكانت الإهانة تلك مرادفة لاعتبار ترامب معتوها، وكانت الشتيمة إجابة على تهديدات واشنطن بتدمير كوريا الشمالية بالكامل، وأدى ذلك إلى حرب كلامية بين الجانبين. وبحسب موقع "مريم ويبستر" على الانترنت فإن الأبحاث دلت على أن المفردة التي استعملها كيم تعني "مرتفعا مثل الطائرة الورقية".
*قصير وسمين
بدا أن ترامب السبعيني شعر بالإهانة، لا لوصفه بالجنون وإنما للإشارة إلى تقدمه في السن. وإجابة على شتيمة "المعتوه" نجده ركز على الأبعاد البدنية للزعيم الكوري الشمالي. وغرد ترامب على تويتر قائلا: "لماذا لجأ كيم يونغ أون إلى شتمي ووصفي بالعجوز، بينما لم أكن أبدا أعتزم أن أناديه بالقصير والسمين؟".
وفي افتتاحيتها قالت صحيفة "روندون سينمون" التابعة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية: "إن ترامب أهان بكل قسوة كرامة القيادة العليا، ونتيجة لجريمته البشعة فقد حكم عليه الشعب الكوري بالموت".
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*الرجل الصاروخ
في بداية خطابه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، سخر ترامب من كيم ووصفه "بالرجل الصاروخ" في "مهمة انتحارية ستنهيه وتنهي نظامه". وضاعف ترامب من شتائمه حين وصف كيم بالجرو المريض، في أعقاب إجراء بيونغ يانغ تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات في نوفمبر الماضي. وكان ترامب وصف سابقا الزعيم الكوري الشمالي "بالمهوس بالأسلحة النووية".
*الكلب المذعور
وفي رد على الشتائم التي توجه بها ترامب في الأمم المتحدة إلى زعيم كوريا الشمالية، قال كيم مشيرا إلى ترامب: "الكلاب المذعورة تنبح عاليا". ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها كوريا الشمالية إلى اعتماد التشبيه بالكلاب لترد على كلام ترامب، فبعد إشارة ترامب إلى أن زره النووي أكبر وأكثر نجاعة من كيم وكل عمله، شبهت بيونغ ذلك القول "بنباح الكلب المسعور".
*نار وغضب
كانت أكثر التهديدات التي أغضبت ترامب قد صدرت في أغسطس، عندما نقلت وسيلة إعلام أمريكية أن بيونغ يانغ نجحت في صنع رأس نووي بحجم مصغر يمكن تركيبه على صاروخ بالستي، ورد ترامب مهددا: "سيواجهون بالنار والغضب الذي لم يشهد العالم مثله من قبل". وردا على ذلك قالت بيونغ يانغ إنها تدرس ضرب أراضي غوام الأمريكية، بالصواريخ في المحيط الهادي.