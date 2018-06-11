تركيا تقيم مواقع عسكرية شمال العراق

أقامت القوات التركية مواقع عسكرية شمال العراق، لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني بحسب وسائل إعلام محلية. وأظهرت لقطات مصورة "لروداو تي في" المواقع التركية على الجبال حول قرية برميزا، القريبة من الحدود التركية في ناحية سوران من المنطقة الكردية شمال العراق.
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وشوهد دخان يتصاعد في مناطق قصفتها المدفعية التركية، مستهدفة عناصر حزب العمال الكردستاني النشطين في الجبال. وقال عمدة القرية أحمد عبد الرزاق إن القوات التركية ظهرت أول مرة قبل خمسة أشهر، ما دفع عناصر حزب العمال الكردستاني إلى ترك مواقعهم.
وكان الحزب يسيطر على مناطق حدودية واسعة لنحو 20 سنة، ويستعملها كقاعدة للتسلل إلى تركيا ليشن هجمات على المواقع الحكومية. وعلى مدى أشهر عديدة مضت، كثفت القوات التركية من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على المناطق الجبلية، مجبرة عديد المزارعين على ترك أراضيهم.
وفي السياق ذاته قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستجفف "مستنقع الإرهاب" في منطقة قنديل بشمال العراق، حيث يعتقد أن قادة كبارا في الجماعة المسلحة يتمركزون. وقال الجيش إنه دمر 14 هدفا لحزب العمال الكردستاني في ضربات جوية. وأضاف اردوغان القول إن "تركيا ستجفف مستنقع الإرهاب كما حصل في عفرين وجرابلس وأعزاز والباب".