رياضة غريبة في بريطانيا.. مباراة هوكي تحت الماء.. شاهد

في بريطانيا وفي مدينة شيفيلد تحديدا رياضة غريبة يعشقها الناس، "الهوكي تحت الماء" ومتعارف عليها باسم "آوتبوش".

ديفيد الكوك لاعب في نادي ساوثبورت قال:"هذه الرياضة صعبة جدا، ستشعر بأنك تحرق ساقيك ورئتيك، عليك أن تسبح على عمق 3 أمتار، ومن ثم أن ترجع إلى السطح لتلتقط أنفاسك، عليك أن تساعد زملاءك أيضا على التقاط أنفاسهم".

شعبية هذه اللعبة تزداد في بريطانيا، أول مباراة من نوعها نُظمت في خمسينيات القرن الماضي، كل فريق مكون من ستة لاعبين متواجدين تحت الماء، وأربعة آخرين موجودين على السطح حيث يتناوبون في التنفس، أما وقت المباراة فهو 15 دقيقة لكل شوط والمباراة مكونة من شوطين.