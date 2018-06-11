شاهد: كيف استقبل الرئيس الشيشاني اللاعب المصري محمد صلاح؟

زار الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المعسكر التدريبي للمنتخب المصري إثر وصول الأخير إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.
ورحب الرئيس باللاعب المصري محمد صلاح وأثنى على أخلاقه الحميدة ثم اصطحب قديروف النجم المصري إلى ملعب التدريب بالعاصمة غروزني، في سيارته الخاصة، ودخلا الملعب يدًا بيد.
وقال قديروف في تصريحات للصحفيين "فخورون بتواجد اللاعب العالمي محمد صلاح في بلادنا، ونأمل تعافيه للمشاركة في نهائيات كأس العالم. صلاح لاعب وإنسان رائع، هو أفضل لاعب في العالم حاليًا".
وبجضور حوالي 80 ألف متفرج لتشجيع منتخب مصر ونجمه محمد صلاح نال النجم المصري حفاوة كبيرة من جانب الجماهير الشيشانية التي حرصت على متابعة تدريبات المنتخب المصري.