احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد ميلاده الواحد والسبعين في سنغافورة.
شاهد: دونالد ترامب يحتفل بعيد ميلاده في سنغافورة
شاهد: دونالد ترامب يحتفل بعيد ميلاده في سنغافورة
وسط أجواء سياسية محتدمة ولقاء قمة منتظر بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في إحدى منتجعات جزيرة سانتوزا، وبالتحديد في فندق كابيلا قرر الرئيس الأمريكي الاحتفال بيوم ميلاده.
وأقيمت نقاط تفتيش على مدخل فندق كابيلا حيث ستعقد القمة، وبينما كانت الشرطة تقوم بدوريات على طول جزيرة سينتوسا التقى ترامب مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج وقام الأخير بمفاجأة الرئيس الأمريكي بكعكة بمناسبة عيد ميلاده.
وأطفأ الرئيس الأمريكي شمعة عيد ميلاده الذي من المفترض أن يتم في 14 من يونيو/ حيزران.