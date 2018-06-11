امبراطور اليابان وزوجته يحييان الذكرى السابعة لكارثة فوكوشيما
قام الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بوضع أزهار الأقحوان أمام النصب التذكاري لضحايا زلزال العام 2011 وموجات المد العاتية، التي ضربت إقليم فوكوشيما بشمال شرق اليابان.
وخلال رحلتهما إلى فوكوشيما التقى الإمبراطور أكيهيتو وزوجته ميتشيكو بأشخاص تم إجلاؤهم من الكارثة النووية الناجمة عن المدّ البحري، كما حضرا مهرجانا وطنيا لزراعة الأشجار في مدينة ميناميسوما.
ومن المتوقع أن تكون رحلة الزوج الإمبراطوري إلى فوكوشيما هي الأخيرة لهما قبل عزلهما في ربيع العام المقبل بسبب تردي وضعهما الصحي.