إيطاليا تدعو إلى غلق موانئها أمام سفن تقلّ مهاجرين غير شرعيين

دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى غلق الموانئ الإيطالية أمام السفن التي تقّل مهاجرين غير شرعيين بعيد تردّد أنباء عن تأكيد الحكومة الإيطالية رفض السماح لسفينة تابعة لمنظمة إنسانية تقل أكثر من 600 مهاجر بالرسو في أي من موانئها.

وطلبت الحكومة الإيطالية من جزيرة مالطا فتح أبوابها أمام السفينة، ولكن الأخيرة أشارت إلى أن لا علاقة لها بعملية الإنقاذ، مما يثير احتمال نشوب مواجهة دبلوماسية بين الحليفين العضوين بالاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني، الذي يرأس أيضا حزب الرابطة المنتمي لأقصى اليمين، في إطار جهوده الرامية لتنفيذ وعوده الانتخابية بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلاد.

وكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "مالطا لا تقبل أحدا. فرنسا ترد الناس على أعقابهم عند الحدود. اسبانيا تدافع عن حدودها بالسلاح... من الآن فصاعدا ستبدأ إيطاليا أيضا رفض تهريب البشر وتقول لا لأعمال الهجرة غير المشروعة".