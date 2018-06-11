شاهد: روبرت دي نيرو يسب ترامب على الهواء مباشرة

استهل الممثل الحائز على جائزة الأوسكار روبرت دي نيرو كلمته الافتتاحية في حفل جوائز توني المسرحية بسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معترضا على سياسته. خلال البث التلفزيوني الحي استخدم دي نيرو لفظا نابيا قائلا بالانكليزية fu.. trump.
واعتلى دي نيرو المسرح في مبنى راديو سيتي ميوزيك في نيويورك يوم الأحد لتقديم مغني الروك بروس سبرينجستين الذي قدم أداء خلال الحفل.
وقال دي نيرو دون أي تمهيد مشيرا لترامب "سأقول شيئا واحدا، تبا لك ترامب"
وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين "لم يعد الأمر فقط ’فليسقط ترامب’" ثم كرر فليذهب ترامب إلى الجحيم.
ولم يدل دي نيرو بالمزيد وانتقل مباشرة إلى الكلمة المعدة مسبقا لتقديم سبرينجستين.
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ونقلت شبكة (سي.بي.إس) كلمات دي نيرو مع تغطية السباب لملايين المشاهدين في المنازل والذي أصبح الأكثر مشاركة على تويتر.
ودي نيرو أحد الممثلين الذين يحظون باحترام كبير في الولايات المتحدة، وفاز بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي (ريجينج بول) أو الثور الهائج، والجزء الثاني من سلسلة (ذا جود فاذر) أو الأب الروحي.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ووجه دي نيرو الليبرالي الانتقادات لترامب الجمهوري على نحو متزايد في فعاليات أصغر، لم يكن أي منها بمستوى حفل توزيع جوائز توني أو حجم متابعيه.
وشاهد الحفل نحو ستة ملايين أمريكي العام الماضي.
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