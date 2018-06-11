شاهد: جزيرة سانتوزا في سنغافورة تستعد لاستضافة قمة كيم وترامب

تتجه أنظار العالم نحو سنغافورة، في وقت ينتظر أن تستضيف جزيرة سانتوزا، التي تعد إحدى منتجعات البلاد، القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الثلاثاء، وسينزل الرئيسان في فندق كابيلا.
وتمسح جزيرة سانتوزا 3.47 كلم2، وهي ثالث أكبر جزيرة في سنغافورة، وهي قريبة من خط الاستواء، ويربطها بالجزيرة الرئيسية جسر بطول نصف كيلومتر.
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وكانت حكومة سنغافورة أعلنت بداية الشهر الحالي عن مكان انعقاد القمة وهو نزل كابلا، ومنذ ذلك الوقت، أوقفت إدارة النزل أعمالها في النصف الأول من الشهر بهدف الإعداد للقمة، وتقوم عناصر أمنية حاليا بمراقبة المارة والسيارات القريبة من مكان انعقاد القمة.
ومن حيث الموقع الجغرافي، يقع النزل على تلة في منطقة تغطيها الأشجار، مما يجعل من الصعب الحصول على لقطات للاجتماع بين الزعيمين. ويحتوي النزل على أماكن إقامة متنوعة مثل الفيلات، بسعر يتراوح بين 500 دولار و7.800 دولار في اليوم الواحد.
وحددت حكومة سنغافورة منطقة نشاط خاص قرب النزل والمنطقة الشاطئية المحاذية خلال الاجتماع، ولكنها قالت إن معظم مناطق جزيرة سانتوزا ستبقى مفتوحة للعموم، الذين يريدون الاستمتاع بشواطئها.
وكانت حكومة سنغافورة قررت سنة 1967 تحويل الجزيرة الصغيرة إلى منتجع سياحي، مستغلة في ذلك الظروف الطبيعية الملائمة والمناظر الخلابة، والمخزون الثقافي الثري.