تعرف على أول مدرسة لتعليم تصميم الأزياء للمحجبات في العالم

يُعّلم أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تلاميذه مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامي.
والتحق نحو 140 طالبا بالمعهد الجديد مع ارتفاع الطلب على الأزياء الإسلامية التي تشمل أغطية الرأس والأثواب الطويلة الفضفاضة للنساء والقمصان المُزينة بنقوش إسلامية للرجال.
وقال ديدن سيسوانتو الذي أسس معهد الأزياء الإسلامية قبل ثلاث سنوات في باندونج ثالث أكبر مدن إندونيسيا إنه يريد أن يصبح الطلاب روادا في الأزياء المحتشمة.
وعلى مقربة تجلس مجموعة من الشابات أمام لوحات التصميم وماكينات الحياكة في المعهد الذي يقدم دورات تدريبية مدتها تسعة أشهر في التصميم والتسويق وأساسيات صناعة الأزياء.
ويمكن للرجال والنساء سواء المسلمين أو غير المسلمين الالتحاق بالمعهد. لكن يجب أن يكون المعلمون مسلمين لضمان الإلمام بالمفاهيم الإسلامية.
وأصبح الزي الإسلامي شائعا بين أفراد الطبقة المتوسطة في إندونيسيا حيث لم يكن سوى عدد قليل من النساء يغطين رؤوسهن قبل سنوات قليلة بل كن يخترن بين الزي الشعبي التقليدي أو الملابس الأوروبية العادية.
وأصبحت المواقع الإلكترونية لبيوت الأزياء الشهيرة في إندونيسيا مثل لازادا وزالورا تخصص صفحات للزي الإسلامي.
واستضافت البلاد أول أسبوع للموضة الإسلامية في عام 2015 وتأمل وزارة الصناعة في أن تصبح إندونيسيا مركزا للأزياء الإسلامية بحلول 2020.
وقالت روني سويماديبرادجا إنها ارتدت الحجاب عام 2007 لكنها لم تكن تجد خيارات تُذكر للزي النسائي الإسلامي.
وأضافت أنها بدأت في تصميم ملابسها بنفسها وأصدرت عشر مجموعات حتى الآن.
وتابعت أن الطلب الكبير وأن إندونيسيا وحدها تعتبر سوقا ضخما بسكان يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
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