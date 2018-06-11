تعرف على أول مدرسة لتعليم تصميم الأزياء للمحجبات في العالم

يُعّلم أول معهد للأزياء الإسلامية في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تلاميذه مهارات التصميم والتسويق التقليدية لكن من منظور إسلامي.

والتحق نحو 140 طالبا بالمعهد الجديد مع ارتفاع الطلب على الأزياء الإسلامية التي تشمل أغطية الرأس والأثواب الطويلة الفضفاضة للنساء والقمصان المُزينة بنقوش إسلامية للرجال.