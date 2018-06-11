المزارعون الفرنسيون قرروا الاثنين فرض حصار على مستودعات نفطية وثلاثة مصاف، في احتجاج ضد خطة حكومية تسمح لشركة "توتال" باستيراد زيت النخيل في محطة للوقود الحيوي. ويعتبر المدافعون عن البيئة زيت النخيل سببا في تفشي ظاهرة التصحر في جنوب شرق آسيا.
ما الذي أثار غضب المزارعين الفرنسين؟
ما الذي أثار غضب المزارعين الفرنسين؟
أقدم مزارعون فرنسيون على محاصرة مستودعات نفطية وما لا يقل عن ثلاثة مصاف باستخدام الطمي والخشب، في حركة احتجاجية تستمر لثلاثة أيام، ضد خطط تسمح لشركة "توتال" باستخدام زيت نخيل مستورد في محطة للوقود الحيوي.
وأبدى المزارعون قلقهم من تأثير ذلك على محاصيل البذور الزيتية المنتجة محليا مما يزيد من توتر العلاقات بين أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي، وحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلن الاتحاد الوطني لنقابات أصحاب الحيازات الزراعية أنه كان من المتوقع إغلاق13 موقعا في المجمل بحلول صباح الاثنين بعدما أغلق خمسة أمس الأحد.