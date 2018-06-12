نزعة الهيمنة بين كيم وترامب تعكسها لغة الجسد

منذ اللحظات الأولى من لقائهما كانت هناك رغبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في إظهار روح القيادة، ولكن لوحظ بعض القلق مع بداية القمة بينهما في سنغافورة. ويقول خبراء لغة الجسد إنه خلال نحو 13 ثانية أمسك ترامب بيد كيم لأول مرة متصورا أن يكرس هيمنته المعتادة ، من خلال التربيت على كتف الزعيم الكوري الشمالي، لكن كيم وحتى لا يترك له مجالا للتفوق أخرج يد ترامب ورمقه في عينيه برهة، قبل أن يواجه وسائل الاعلام.

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وقال خبير لغة الجسد الأسترالي آلان بيز إن المصافحة لم تكن مباشرة، وإن كل واحد كان يحاول سحب الآخر إليه، وكل منهما لم يكن يترك الآخر مجالا للهيمنة.