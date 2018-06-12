مقتل 12 شخصاً بسبب الأمطار الموسمية في بنغلادش بينهم طفل من الروهينغا

أدت انهيارات أرضية وأحداث أخرى نتجت عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب شرق بنغلادش إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل منذ يوم الاثنين منهم اثنان من مسلمي الروهينغا وقالت الحكومة إنها تتحرك بسرعة لإعادة توطين عشرات الآلاف.

وقال مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء إن الوفيات وقعت في منطقتي كوكس بازار ورانجاماتي بسبب أمطار استمر هطولها على مدى الأيام الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى المنطقتين على الحدود مع ميانمار التي فر منها مئات الألوف من مسلمي الروهينغا من حملة عسكرية.