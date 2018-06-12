مقتل 12 شخصاً بسبب الأمطار الموسمية في بنغلادش بينهم طفل من الروهينغا

أدت انهيارات أرضية وأحداث أخرى نتجت عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب شرق بنغلادش إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل منذ يوم الاثنين منهم اثنان من مسلمي الروهينغا وقالت الحكومة إنها تتحرك بسرعة لإعادة توطين عشرات الآلاف.
وقال مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء إن الوفيات وقعت في منطقتي كوكس بازار ورانجاماتي بسبب أمطار استمر هطولها على مدى الأيام الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى المنطقتين على الحدود مع ميانمار التي فر منها مئات الألوف من مسلمي الروهينغا من حملة عسكرية.
وأحد القتيلين من الروهينغا في كوكس بازار طفل يبلغ من العمر عامين ونصف توفي عندما سقط جدار طيني عليه وعلى أمه. وأصيبت الأم وتتلقى العلاج في مستشفى. وقتل رجل من الروهينغا عندما سقطت عليه شجرة أضعفت الأمطار جذورها.
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وأغلب اللاجئين من الروهينغا يقيمون في أكواخ من الخيزران وشرائح البلاستيك على سفوح جبال جرداء في كوكس بازار الساحلية. وارتفعت أعدادهم منذ أغسطس/آب الماضي عندما أثارت حملة عسكرية في ميانمار فراراً جماعياً إلى بنغلادش.
وقال محمد شمس الضحى المسؤول البارز في لجنة إغاثة وترحيل اللاجئين في بنغلادش إن الأمطار دمرت نحو 1500 كوخ أو ألحقت بها الضرر منذ مطلع الأسبوع.
وقال محمد شاه كمال أكبر مسؤول مدني في وزارة إدارة الكوارث والإغاثة إن الحكومة تعمل مع منظمات إغاثة دولية على سرعة إعادة توطين مجموعة أولية تضم مئة ألف من الروهينغا.
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن إعادة التوطين تمثل تحدياً بسبب عدم وجود أرض مستوية بديلة، وأضافت أن 200 ألف شخص هناك معرضون للخطر.