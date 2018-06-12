ما الذي يمكن أن تقوم به على متن طائرة ويضمن لك إفساد الرحلة عليك وعلى باقي المسافرين؟ وربما طردك ووضعك على القائمة السوداء في المستقبل؟ القائمة ربما ليست طويلة ولكن فيها ما يكفي لمضايقة من حولك إن لم يكن وضع حياتك وحياة الآخرين على حافة الخطر. مثلاً، إحضارك لزجاجة كحول خاصة بك، أو الصعود ثملاً أو متحفزاً وعدائياً. ولكن ماذا عن المسافرين الذين يتمادون ويسلجون مستويات جديدة من سوء السلوك في الجو؟ تماماً كالمسافر الذي تسبب بهبوط طائرة إضطرارياً في فرنسا.
رجل مخمور ودميته يجبران طائرة على الهبوط اضطرارياً
رجل مخمور ودميته يجبران طائرة على الهبوط اضطرارياً
فقد اضطرت إحدى رحلات "جيت 2" التي انطلقت من بلفاست في أيرلندا الشمالية متجهة إلى إيبيزا الإسبانية إلى تحويل مسارها والقيام بهبوط اضطراري في تولوز الفرنسية بعد أن أظهر راكب سلوكاً عدائياً تجاه طاقم الطائرة والمسافرين، وما زاد الطين بلة كان سفره رفقة دمية منفوخة للبالغين بعد مشاركته بحفلة توديع عزوبية صاخبة !
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ما الذي يجب تفاديه وأنت على متن طائرة؟
وغرد شخص كان على ما يبدو على متن الطائرة أيضًا على تويتر ، "شخص لطيف! جنبا إلى جنب مع دمية للبالغين في السابعة صباحاً .. أمام أطفالي وطوابير طويلة! طريقة جيدة لبدء الرحلة! "
وقال متحدث باسم شركة الطيران إن العدوانية وعدم الانضباط والثمالة هي أمور لا يمكن التسامح معها خصوصاً حول الركاب الذين يرافقهم أطفال صغار، وأكد أن استهلاك الكحول من دون ضوابط يؤدي إلى هذا النوع من السلوك، وأضاف أنه ستكون هناك استمرارية لحملة مطالبة باتخاذ اجراءات صارمة تتعلق ببيع واستهلاك السلع المعفاة من الضرائب التي يتم شراؤها في المطارات.
ونتيجة لمحاولات الوقوف بوجه هذه التصرفات المشينة كما وصفها المتحدث باسم جيت 2، تم وضع هذا الراكب على القائمة السوداء مدى الحياة ومنعه من السفر.