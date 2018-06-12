رجل مخمور ودميته يجبران طائرة على الهبوط اضطرارياً

ما الذي يمكن أن تقوم به على متن طائرة ويضمن لك إفساد الرحلة عليك وعلى باقي المسافرين؟ وربما طردك ووضعك على القائمة السوداء في المستقبل؟ القائمة ربما ليست طويلة ولكن فيها ما يكفي لمضايقة من حولك إن لم يكن وضع حياتك وحياة الآخرين على حافة الخطر. مثلاً، إحضارك لزجاجة كحول خاصة بك، أو الصعود ثملاً أو متحفزاً وعدائياً. ولكن ماذا عن المسافرين الذين يتمادون ويسلجون مستويات جديدة من سوء السلوك في الجو؟ تماماً كالمسافر الذي تسبب بهبوط طائرة إضطرارياً في فرنسا.