أنهت الشرطة الفرنسية عملية احتجاز رهائن في وسط باريس .
الشرطة الفرنسية تنهي عملية احتجاز رهائن في باريس
الشرطة الفرنسية تنهي عملية احتجاز رهائن في باريس
واحتجز رجل رهينتين في الساحة الداخلية لمبنى في الدائرة العاشرة وطالب بالتواصل مع السفارة الإيرانية ليوصل رسالة إلى السلطات الفرنسية، حسب ما أعلنت السلطات.
ولم يتم الإدلاء بتفاصيل فورية حول جنسية أو عمر أو مظهر المحتجِز.
بحسب وزير الداخلية جيرار كولومب فإن الرجل الآن رهن الاعتقال، ومطالبه كانت غامضة وفضفاضة وواجه المفاوض صعوبة بفهمها. في حين أن الرهينتين حررتا.
وأثنى كولومب على أداء قوات الشرطة
والطوارئ، في تغريدة على تويتر.
وأظهرت صور ومقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر الشرطة خارج المبنى الذي يقع في شارع Petites Ecuries
وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق أنه ليس هناك مؤشر على وجود شبهة إرهاب في الحادثة التي بدأت عصر الثلاثاء واستمرت لساعات.