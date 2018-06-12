الصدر والعامري يعلنان التحالف والعبادي يعارض إعادة الانتخابات

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه اتفق مع قائمة "الفتح" التي يقودها هادي العامري على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد أن حصدت الكتلتان المركز الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي والتي أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل. هذا الإعلان جاء في مؤتمر صحفي عقد في النجف، حسب ما قال التلفزيون العراقي.

ويأتي هذا الإعلان أيضاً بعد ما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق الثلاثاء إنه يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية وحذر من أن أي طرف سيسعى لتخريب العملية السياسية سيُعاقب وذلك بعدما أثارت مزاعم عن حدوث تزوير حالة من الاحتقان السياسي.