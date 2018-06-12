"أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة".. كلمات قالها جبران وصدّقها الواقع في كانارانا إحدى مدن البرازيل.
البرازيل: نجاة طفلة حديثة الولادة بعد دفنها وهي حيّة
البرازيل: نجاة طفلة حديثة الولادة بعد دفنها وهي حيّة
فقد عثرت الشرطة على طفلة حديثة الولادة وقد دُفنت وهي حية في حديقة أحد المنازل في البلدة التابعة لمقاطعة ماتو غروسو.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت قبل أيام شكوى من مجهول عبر الهاتف تفيد بأن مولودا قضى بعد ولادته مباشرة وأنه قد تم دفنه في الحديقة دون الاتصال بملحة الطب الشرعي لتثبيت واقعة الوفاة.
وبعد التحري عن الحادثة، أخبرت العائلة الشرطة بأنها كانت تعتقد أن المولود وهو أنثى كان ميتا ولهذا قررت دفنه، إلى أن عمدت الشرطة إلى حفر المكان. وكانت المفاجأة أنها عثرت على الطفلة وهي حية بعد أن تم دفنها في حفرة عمقُها نصف متر.
وقد أفادت الشرطة بأن المسكينة نُقلت إلى المستشفى وهي الآن في صحة جيدة.
وقد وُلدت الطفلة لفتاة مراهقة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما وضعته في حمام المنزل. وبهذا كُتب لها عمرٌ جديد لأن القدر حكمَ فعدَل