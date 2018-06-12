مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأردني برغم حزمة المساعدات الخليجية

على الرغم من ارتفاع قيمة السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين بعد أن تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 2.5 مليار دولار مساعدة للأردن الذي شهد احتجاجات في الآونة الأخيرة أوقدت شرارتها إجراءات تقشف.

وزادت سندات 2047 بمقدار 2.05 سنت ليجري تداولها عند 93.37 سنت في حين ارتفعت سندات 2026 و2027 أكثر من سنت واحد وفقا لما أظهرته بيانات وكالة رويترز.