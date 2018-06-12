الفيلة تمارس الرياضة لتوعية التايلانديين بعدم شرعية المراهنات

اكتشف فريق مدرسي لكرة القدم في تايلاند معنى جديدا للمنافسة في "الوزن الثقيل" عندما واجه مجموعة من الفيلة حملت ألوان وأعلام بعض الدول المشاركة في مونديال 2018 بروسيا. وتأتي هذه المبادرة في إطار نشر الوعي في صفوف المواطنين بخطر المراهنات الرياضية، التي تحظرها السلطات التايلاندية، ولكنها تشهد إقبالا مع اقتراب البطولات الرياضية الكبرى. فمنذ بداية مايو-أيار، أكدت وسائل الإعلام التايلاندية اعتقال 722 شخصا بسبب تورطهم في ممارسة القمار والمراهنات في مجال كرة القدم.
وخلال اللعب ضدّ الفيلة تمّ تمثيل الفرق الكبرى من خلال رسم ألوانها وأعلامها على جلود الفيلة على غرار منتخبات إنجلترا واليابان والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وغيرها من الفرق.
في المجموع، تسعة فيلة شاركوا في المنافسة ولعبوا بحسّ رياضي منقطع النظير رغم أنّ المنافسة كانت أقرب إلى مباراة في رياضة الرغبي بدل كرة القدم، كما أنّ الانتباه وأخذ الحيطة والحذر في مباراة من هذا النوع من الأمور الضرورية نظرا لإمكانية وقوع حوادث.
وما ميّز المباراة بين التلاميذ والفيلة هو تفوق العقل على العضلات رغم الإفراط في التظليل الذي مورس من قبل الفيلة، وحتى في نهاية المطاف عندما شكلت الفيلة ما يشبه بالجدار الدفاعي لمواجهة ركلة حرة، تمكن مهاجم الفريق المدرسي من تمرير الكرة ببراعة وتسجيل هدف.
وتعتبر المنافسة بين الفريق المدرسي وفريق الفيلة جزءًا من حملة إعلانية على مستوى البلاد في المدارس لتسليط الضوء على عدم شرعية المراهنات في كرة القدم، في الوقت الذي يستعد العالم لمتابعة مونديال روسيا الذي ينطلق يوم الخميس حيث دعت السلطات التايلاندية الشباب على التركيز على الرياضة فقط.
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وتسعى قوات إنفاذ القانون في تايلاند إلى محاربة القائمين على المراهنات بشكل غير قانوني، والذين زادوا من أنشطتهم قبل نهائيات كأس العالم، مستغلين التكنولوجيا الذكية والعملات الرقمية للهروب من المحاكمة.
وتنتشر المراهنات بشكل غير قانوني فيما يتعلق بمباريات كأس العالم في تايلاند وغيرها من دول جنوب شرق آسيا حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة، بينما لا توجد في مثل هذه الدول بدائل قانونية تنظم عملية المراهنات.