أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عن عدد من الخصائص الجديدة التي سيتم إتاحتها عبر الموقع وتطبيقاته المختلفة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستبدأ يوم 14 يونيو-حزيران القادم.
فلاتر بأعلام الدول وأيقونات لنجوم البطولة.. خصائص جديدة لفيسبوك بمناسبة كأس العالم
فلاتر بأعلام الدول وأيقونات لنجوم البطولة.. خصائص جديدة لفيسبوك بمناسبة كأس العالم
وبدءاً من يوم 13 يونيو-حزيران سيتمكن المستخدمون من تحديث حساباتهم بإطارات تحمل أعلام الفرق المفضلة لديهم بالبطولة.
وسيتيح تطبيق فيسبوك ماسنجر لتبادل الرسائل عدة إطارات تحمل شعارات الفرق المنافسة كما سيتيح التطبيق خاصية التقاط المستخدمين لصورهم بصحبة شعارات وأعلام منتخباتهم المفضلة وتبادل تلك الصور مع المستخدمين الآخرين.
إقرأ أيضاً:
إصدار جديد من نظام تشغيل أبل يسرع الأجهزة القديمة
تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم إثر اختراق موقع ماي هيريتيج
زراعة رقائق إلكترونية في اليد..ذاكرة إنسان المستقبل الجديدة
كذلك يوفر الموقع عدد من الرسوم المتحركة والرموز التعبيرية التي يمكن استخدامها عن التعليق ونشر المحتويات الخاصة بكأس العالم، وهي الرموز التي ستظهر عند كتابة المستخدم لكلمات ذات صلة مباشرة بالمباريات والمنتخبات المشاركة بكأس العالم.
وسيتضمن تطبيق ماسنجر أيقونات متحركة لبعض نجوم المنتخبات المشاركة بحيث يمكن للمستخدمين الضغط الاختيار فيما بينها ووضع تلك الأيقونات ليظهروا بجانبها بالصور والفيديوهات التي يقومون بالتقاطها.
كل هذا بالإضافة لعدد من الألعاب التي يتبادل فيها المستخدمون صوراً واعلاماً لمنتخباتهم المفضلة بالبطولة. ويمكن للمستخدمين استخدام فلاتر تظهر وجوههم مزينة بألوان اعلام فرقهم المفضلة.