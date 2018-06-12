إيران تحذر كوريا الشمالية: ترامب يمكن أن يلغي اتفاقه قبل أن يعود لبلاده

حذرت إيران زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون من الثقة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قالت إنه يمكن أن يلغي اتفاقهما على نزع السلاح النووي خلال ساعات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله "زعيم كوريا الشمالية لا يعلم مع من يتفاوض، ترامب يمكن أن يلغي الاتفاق قبل أن يعود لبلاده".
وقرر ترامب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015 قائلا إنه معيب للغاية، وقرر إعادة فرض العقوبات على إيران.
ومنذ ذلك الحين وتعاني إيران التي كانت متوقعة تحقيق أرباح ومكاسب اقتصادية كبيرة من إبرام صفقات مع شركات أوروبية وأميركية في الفترة القريبة، لكنها تواجه اليوم انسحاب شركات وقعت على اتفاقيات وعقود مع إيران، بسبب القرار الأميركي الذي ينص أيضاً على فرض عقوبات على الشركات الأوروبية والأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران والاستثمار فيها.