الشرطة الإسرائيلية تخلي مباني مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

تجمع حوالي ألفي مستوطن إسرائيلي في بؤرة ناتيف هافوت الاستيطانية، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حيث وصل ألفين وخمسمائة عنصر من حرس الحدود الاسرائيلي، بهدف تأمين هدم 15 مبنى من المباني التي أقامها مستوطنون على أملاك خاصة لفلسطينيين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنتظر من عائلات المستوطنين أن تتصرف وفق ما يجنب اندلاع أعمال العنف، حتى تستطيع تطبيق أمر الهدم الذي نص عليه القضاء الإسرائيلي.
وكانت محكمة العدل الإسرائيلية العليا قضت قبل 21 شهرا، بأن عددا من مباني المستوطنين في المنطقة، تم تشييدها على أرض تعود ملكيتها إلى فلسطينيين طالبوا بإستعادتها.
وفي شهر فبراير الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح عائلات المستوطنين، الذين سيتم إجلاؤهم من تلك البنايات، تعويضا ماليا قدر بأكثر من 16 مليون دولار.
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