قالت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الاثنين إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وضع إطاراً زمنياً للقائه التاريخي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما قرر مغادرة سنغافورة التي تستضيف القمة يوم الثلاثاء بدلاً من الأربعاء كما كان مقرراً.
كيم جونغ أون يحدد الإطار الزمني لقمته المرتقبة بدونالد ترامب
كيم جونغ أون يحدد الإطار الزمني لقمته المرتقبة بدونالد ترامب
وذكرت الوكالة نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على ترتيبات القمة إن ترامب كان مستعدا للبقاء لفترة أطول إذا أحرزت المفاوضات تقدما، لكن بما أن كيم وضع خططا محددة للمغادرة فقد حذا ترامب حذوه.
ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام التاسعة صباحاً بجزيرو سانتوزا السنغافورية بتوقيت سنغافورة (الواحدة صباحاً بتوقيت غرينيتش) على أن يقضي الرئيسان ساعة واحدة باجتماع مغلق بصحبة مترجمين قبل أن يستكمل مساعدوهم المباحثات الأمريكية-الكورية الشمالية والتي من المنتظر أن تمتد حتى موعد غداء العمل المقرر للوفدين.
إقرأ ايضاً:
شاهد.. اللقطات الأولى لموكب الزعيم الكوري عقب وصوله إلى سنغافورة
كيم جونغ أون يرسل طائرة شحن محملة بالمستلزمات إلى سنغافورة قبل وصوله
صديق كيم المقرب يحضر القمة التاريخية بين الزعيم الكوري وترامب في سنغافورة
وسيصبح ترامب أول رئيس أمريكي يلتقي شخصياً برئيس كوري شمالي منذ انفصال كوريا الشمالية عن شطرها الجنوبي إبان الحرب الكورية عام 1953.
وينتظر العالم ما ستسفر عنه القمة التاريخية، حيث تتصدر مناقشة إمكانية تخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية جدول المناقشات، كذلك قد يسعى الطرفان للحديث عن انهاء حالة الحرب بين الكوريتين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين كوريا الشمالية وحليفها الاتحاد السوفييتي السابق وكوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة عام 1953 إلا أن الدولتين لم يوقعا على قرار لإنهاء حالة الحرب بينهما بشكل رسمي منذ ذلك الحين.
المصدر: رويترز