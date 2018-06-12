كيم يونغ أون جلب مرحاضه الشخصي معه إلى قمة سنغافورة

على الرغم من إقامته في فندق فخم خلال قمة سنغافورة إلا أنه فضل أن ينقل مرحاضه الخاص معه. الزعيم الكوري الشمالي وضع في قلب جناحه في جزيرة سانتوزا مرحاضه الفرنسي الرخامي الفاخر، ليس هناك تفاصيل كافية عن كيفية نقل المرحاض أو الأسباب التي دفعت رجل الصواريخ النووية إلى فعل أمر مماثل.
ووفقاً لصحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية، أن كيم يرفض دائما استخدام أي مرحاض آخر غير مرحاضه الخاص، ولكن هذه المرة أعرب كيم عن خوفه من تحليل الآخرين لبرازه.
المرحاض وصل إلى سنغافورة قبل الزعيم نفسه
ووصل المرحاض الشخصي قبل الزعيم الكوري الشمالي على متن طائرة نقل IL-76 ، إلى جانب سيارة ليموزين مضادة للرّصاص، وإمدادات غذائية وغيرها من الضروريات التي يطلبها كيم أثناء وجوده في الخارج.
و لقمته في أواخر أبريل مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، ورد أن كيم أحضر مرحاضه الخاص.
وأفادت ديلي ناك، وهي وكالة أنباء كورية جنوبية، في عام 2015 بأن كيم أحضر مرحاضه الخاص أثناء رحلاته لزيارة المرافق الحكومية والمواقع العسكرية في أنحاء البلاد، أي داخل بلاده. وعادة ما يتم تركيب مرحاضه الشخصي في قطاره وأي مركبات أخرى يسافر عليها.
اتخذت كوريا الشمالية احتياطات إضافية لضمان سلامة القائد في طريقه إلى القمة، إذ أقلعت ثلاث طائرات من بيونغ يانغ يوم الأحد، طائرتان في حالة تأهب لأي هجوم محتمل، كما اتخذ كيم طريقا أطول، وحلقت طائرته عبر بكين بدلا من شنغهاي، مضيفا نحو أربع ساعات لرحلته.
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