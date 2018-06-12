في مشهد مهيب يتابعه الملايين في بقاع مختلفة من الكرة الأرضية، صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكوري الشمالي دونالد ترامب لحظة لقائهما بمقر قمتهما التاريخية بجزيرة سانتوزا السنغافورية.
مشهد للتأريخ: ترامب وكيم جونغ أون يتصافحان بمقر قمتهما التاريخية في سنغافورة
مشهد للتأريخ: ترامب وكيم جونغ أون يتصافحان بمقر قمتهما التاريخية في سنغافورة
ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة اليوم الثلاثاء بعدما سعى الطرفان إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.
ووصل ترامب أولا إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم لاحقا.