ماليزيا ستعيد فتح سفارتها في بيونغ يانغ

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في بيونغ يانغ فيما يشير إلى نهاية خلاف دبلوماسي بسبب اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية في كوالالمبور العام الماضي.

وقال مهاتير في حديث مع صحيفة نيكي اشيان ريفيو نشر أمس الاثنين أثناء زيارته لليابان : "نعم، سنعيد فتح السفارة".