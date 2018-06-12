ماليزيا ستعيد فتح سفارتها في بيونغ يانغ

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في بيونغ يانغ فيما يشير إلى نهاية خلاف دبلوماسي بسبب اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية في كوالالمبور العام الماضي.
وقال مهاتير في حديث مع صحيفة نيكي اشيان ريفيو نشر أمس الاثنين أثناء زيارته لليابان : "نعم، سنعيد فتح السفارة".
وتراجعت العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا وكوريا الشمالية بدرجة كبيرة بعد مقتل كيم جونغ نام في مطار كوالالمبور في فبراير/ شباط عام 2017 عندما لطخت امرأتان وجهه بغاز الأعصاب الذي تدرجه الأمم المتحدة على قائمة أسلحة الدمار الشامل.
وأثناء محاكمتهما التي ما زالت جارية، قالت المرأتان إنهما خدعتا إذ كانتا تعتقدان أنهما تقومان بدور في برنامج تلفزيون الواقع ولم تكونا تعرفان إنهما تحملان سماً.
وقالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن الاغتيال دبرته بيونغ يانغ.
اقرأ أيضاً:
فيديو اغتيال "كيم جونغ نام" يكذب رواية الكاميرا الخفية
سفير كوريا الشمالية يطرد من ماليزيا ليعود إلى بيونغ يانغ
وبعد وفاة كيم جونغ نام شكك سفير كوريا الشمالية لدى ماليزيا في مصداقية تحقيق الشرطة وأكد أنه كيم جونج نام مواطن عادي توفي متأثراً بأزمة قلبية، فاستدعت ماليزيا سفيرها من كوريا الشمالية ومنعت مواطنيها من السفر إلى هناك وألغت دخول الكوريين الشماليين إلى ماليزيا بدون تأشيرة.
وردت كوريا الشمالية بفرض حظر سفر على جميع الماليزيين في بيونغ يانغ مما أدى إلى حصار ثلاثة دبلوماسيين وستة من أفراد أسرهم ، ولم يتمكنوا من الخروج من البلاد جواً إلا بعد أن وافقت ماليزيا على تسليم جثمان كيم جونغ نام وإرسال ثلاثة كوريين شماليين مطلوبين للاستجواب في بلادهم.
ولا يوجد موظفون في سفارة ماليزيا في بيونغ يانغ منذ أبريل/نيسان من العام الماضي وكانت الحكومة تدرس إغلاقها بشكل دائم ونقل خدماتها لبعثتها في بكين.
وقال مهاتير في الحديث الذي نشر قبل يوم من قمة سنغافورة بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يكون الطرفان مستعدين لتقديم تنازلات.
وقال مهاتير : "كوريا الشمالية من حقها الإبقاء على بعض من مصالحها وللولايات المتحدة كذلك مصالحها التي يتعين أن تحافظ عليها في أية مفاوضات" ، وتابع : "يجب ألا نتشكك. فعندما نفعل لا يمكنك التعامل مع الناس" .
للمزيد على يورونيوز:
ماليزيا تخفف من حدة لهجتها مع كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تقول إن واشنطن تضلل الرأي العام