بعد اتهامها بالتطبيع في العام 2017، قررت سارة عيدان الحاصلة على لقب ملكة جمال العراق للعام نفسه زيارة القدس والتقاط بعض الصور لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الغريب في الأمر أن هذه المرة لم تثر الصور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثلما كان الحال في العام 2017. وتبرأ منها العراقيون واتهموها بالتطبيع لأنها تصورت مع ملكة جمال إسرائيل.
ملكة جمال العراق مع نظيرتها الإسرائيلية في القدس تتحدى انتقادات سابقة
ملكة جمال العراق مع نظيرتها الإسرائيلية في القدس تتحدى انتقادات سابقة
سافرت الفتاة ودخلت القدس في العام الحالي وأكلت في سوق "محانيه يهودا" بل وسلمت على جمهورها باللغة العبرية ملوحة بيدها وقائلة "شالوم".
من ناحية لم تلق الصورة رواجا على مواقع التواصل، ولكن في الوقت نفسه لم تلق موجة غضب كسابقتها.
العام الماضي اعتذرت عيدان عبر موقع انستغرام، أما هذا العام فليس من الواضح أن الفتاة العراقية تلوح إلى أي أسف أو اعتذار.