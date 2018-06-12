اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الثلاثاء ان الحكم الارجنتيني نيستور بيتانا سيتولى ادارة المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بين روسيا الدولة المضيفة والسعودية في موسكو يوم الخميس.
مغني تانغو وممثل سابق سيقود مباراة افتتاح كأس العالم بين روسيا والسعودية
مغني تانغو وممثل سابق سيقود مباراة افتتاح كأس العالم بين روسيا والسعودية
وسيساعده في اللقاء الذي سيقام على استاد لوجنيكي الثنائي الارجنتيني خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا. وسيكون البرازيلي ساندرو ريشي هو الحكم الرابع.
وسيتألف فريق حكم الفيديو المساعد، وهي التقنية التي ستستخدم في نهائيات كأس العالم لأول مرة، من الايطالي ماسيمليانو ايراتي اضافة للارجنتيني ماورو فياليانو والتشيلي كارلوس استروزا والايطالي دانييلي اورستاو.
وسيشارك بيتانا، وهو حكم دولي منذ ثماني سنوات، في كأس العالم للمرة الثانية عقب ادارته لاربع مباريات في نهائيات 2014.