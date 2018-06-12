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إسرائيل

نتنياهو يهنىء ترامب بعد قمة سنغافورة ويأمل بتحرك مماثل مع إيران

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نتنياهو يهنىء ترامب بعد قمة سنغافورة ويأمل بتحرك مماثل مع إيران

نتنياهو يهنىء ترامب بعد قمة سنغافورة ويأمل بتحرك مماثل مع إيران
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Jim Hollander/Pool via Reuters
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رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة ووصفها بأنها "أخبار مهمة لإسرائيل والمنطقة والعالم بأسره".

وهنأ نتنياهو ترامب، وقال فى بيان "انها خطوة هامة على طريق الجهود الرامية لإفراغ شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

كما أشار إلى الحكومة الإيرانية بقوله إن الرئيس ترامب يتخذ موقفاً حازماً أيضاً ضد سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وضد عدوانها في الشرق الأوسط. وكان يلمح انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي من الاتفاق النووي الإيراني.

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وكان العالم قد انشغل بقمة تاريخية جرت في سنغافورة بين الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الشمالي نتج عنها اتفاق مشترك لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية، وبعد القمة صرح ترامب بأنه يأمل في التفاوض على "اتفاق حقيقي" مع إيران بشأن برنامجها النووي.

الوكالات • رويترز