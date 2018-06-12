عاجل

عاجل

العالم

عاجل

أنباء عن احتجاز رهائن في العاصمة الفرنسية وقوات الأمن تتدخل (وكالة الأنباء الفرنسية)

تقرأ الآن:

أنباء عن احتجاز رهائن في العاصمة الفرنسية وقوات الأمن تتدخل (وكالة الأنباء الفرنسية)

أنباء عن احتجاز رهائن في العاصمة الفرنسية وقوات الأمن تتدخل (وكالة الأنباء الفرنسية)
حجم النص Aa Aa

ذكرت الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء أن رجلا يحتجز شخصين رهينتين في شركة بباريس.

وقالت الشرطة إن الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب على ما يبدو.

المزيد عن