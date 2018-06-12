إعلام كوريا الشمالية يسوق لخروج البلاد من عزلتها الدولية

بعيد ساعات من قيامه بجولة مسائية مفاجئة في سنغافورة، نشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية على صحفتها الأولى صور زعيم كوريا الشمالية كيم يونع أون، وهو يمشي تعلو محياه البشاشة مع مسؤولين من سنغافورة في حديقة استوائية.

وكانت التغطية الصحفية الحكومية السريعة لأي حدث في كوريا الشمالية تعد أمرا غير معهود، في بلد تنقل أخباره أحيانا بعد يوم كامل أو أكثر من وقوعها.

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وبدا أن التغطية في تلك الصحيفة تعكس انتشار ثقة جديدة بين المسؤولين في كوريا الشمالية، مفادها ان كوريا الشمالية البلد المعزول، قد تم القبول به أخيرا على الساحة الدولية، فهذه هي أبعد نقطة يزورها كيم منذ أن أمسك بالسلطة سنة 2011، ولم يحدث أبدا أن التقى رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي.

وقد نقلت وسائل الاعلام الكورية الشمالية عددا كبيرا من الصحافيين والمصورين إلى سنغافورة لأجل جولة كيم، وقد سمح لهم بزيارة مواقع مختلفة، لم يتسن لوسائل إعلامية عالمية أخرى أن يصلوا إليها.

ومقارنة بجولة سنغافورة، نجد أن الرحلات السابقة لكيم إلى الصين مثلا قد نقلها الاعلام الرسمي بعد أن عاد الزعيم على البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن كيم علق على جولته في سنغافورة بالقول إن البلد نظيف وجميل، وإن لكل مبنى نمطه الخاص مثلما كان يسمع بذلك في الماضي، مضيفا إنه سيتعلم الكثير من وراء المعارف والتجارب الجيدة لسنغافورة في مختلف المجالات في المستقبل.

وما تزال هناك قيود مفروضة على الاعلام الكوري الشمالي، وهو لا ينقل الأحداث المباشرة المهمة، ففيما كانت وسائل الإعلام العالمية تنقل المصافحة التاريخية الأولى بين ترامب وكيم، بقي التلفزيون الكوري الشمالي أبيض، مفضلا عدم القطع مع أوقات البرامج اليومية المعتادة، والتي تبدأ بعد خمس ساعات.