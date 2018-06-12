يولن لوبيتيجي مدرب ريال مدريد الجديد بعد نهائيات كأس العالم

خولين لوبيتيغي المدرب الاسباني أعلن، الثلاثاء، أنه سيتولى تدريب نادي ريال مدريد مدة ثلاثة سنوات وذلك بعد نهائيات كأس العالم التي ستبدأ في روسيا. وهكذا سيحل محل نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من مركزه قبل أسبوعين.
لوبيتيغي كان قد وقع عقداً مع المنتخب الاسباني عام 2016 يستمر حتى 2020، ما دفع بالاتحاد الاسباني لكرة القدم للاعلان بأنه سيحصل على الشرط الجزائي كاملاً" ليسمح لمدرب المنتخب الوطني بالتوقيع مع ريال مدريد.
لوبيتيغي البالغ من العمر 51 عاماً، قاد المنتخب الاسباني للفوز في عشرين مباراة. ويوم الجمعة، سيواجه فريقه المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثانية في افتتاح نهائيات كأس العالم في سوتشي.
وتجدر الإشارة الى أن مدرب الفريق الملكي الجديد كان قد بدأ التعاقد مع المنتخب الوطني بعد استقالة فيسنتي ديل بوسكي الذي قاد هذا المنتخب للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا عام 2012.
وقضى لوبيتيغي موسماً في تدريب الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) في 2008-2009 قبل أن يتولى تدريب منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً في 2010. واستمتع بالنجاح مع منتخبات الشباب حيث فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً في 2012 قبل أن يكرر الانجاز مع فريق تحت 21 عاماً بعد 12 شهراً.
لكن مسيرة لوبيتيغي على مستوى الأندية كانت أقل نجاحاً. وأقيل بعد فترة قصيرة في رايو فايكانو في دوري الدرجة الثانية الإسباني في 2003 ورحل عن نادي بورتو البرتغالي بعد الاخفاق في الفوز بأي لقب في الفترة من 2014 إلى 2016.
من جهته، نهاية الشهر الماضي، زيدان كان قد فاجئ الجميع بقرار مغادرته بعد أن قاد الفريق الملكي للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. بالنسبة اليه، فإن السبيل الوحيد ليواصل النادي نجاحه هو تغيير المدرب.