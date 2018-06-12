تمكن الدراج السعودي فهد إبراهيم اليحيى من قيادة دراجته الهوائية من الرياض إلى موسكو لمؤازرة المنتخب السعودي بنهائيات كأس العالم التي ستبدأ فعالياتها بروسيا يوم 14 يونيو-حزيران القادم.
سعودي يقود دراجته من الرياض إلى موسكو لتشجيع بلاده بالمونديال
سعودي يقود دراجته من الرياض إلى موسكو لتشجيع بلاده بالمونديال
وقال اليحيى إن رحلته استغرقت 75 يوماً قطع خلالهم 5145 كيلومترا بمعدل 100 كيلومتر باليوم الواحد.
ولم تكن الرحلة الطويلة سهلة على اليحيى الذي تعرض لحادث اصطدام بشاحنة مما أسفر عن إصابات طفيفة برأسه وأسفل ظهره لم تمنعه من استكمال مسيرته.
وقال اليحيى إن العائلة الملكية السعودة تسانده عبر التكفل بكافة مصاريف رحلته بعدما التقى بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قبيل بدء رحلته.
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وأعرب اليحيى عن ثقته في قدرة المنتخب السعودي على هزيمة المضيف الروسي خلال المباراة الافتتاحية للبطولة.
ويقع المنتخب السعودي بالمجموعة الأولى بصحبة منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي.
ويشهد كأس العالم بروسيا تواجد الدراج محمد ابن نوفل وهو الذي نجح في انهاء رحلته من القاهرة إلى موسكو لمساندة المنتخب المصري لكن بعض المعوقات الخاصة بالمرور عبر سوريا والحصول على تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا دفعته لاستكمال أجزاء من رحلته عبر الطيران.