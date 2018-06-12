كوريا الجنوبية تعد بكتابة تاريخ جديد مع جارتها الشمالية

وعد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بكتابة تاريخ جديد مع الجارة كوريا الشمالية حيث أشاد بقرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعرب مون جيه إن في بيان عن أمله في تحسّن العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول. وفي بيان أصدره مكتبه قال مون: "بتجاوز أيام الحرب والصراع المظلمة، سنكتب فصلا جديدا من السلام والتعاون"، وأضاف مون: "سنكون مع كوريا الشمالية على الطريق".
وذكر مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أنه بحاجة لاستيضاح نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية تصريحات الأخير بأنّ واشنطن ستوقف تدريبات عسكرية مشتركة مع سيول. وقال متحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية أنّ سيول بحاجة في هذا الوقت إلى معرفة نوايا تصريحات الرئيس ترامب أو معناها تحديدا.
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وأوضحت متحدثة أميركية بأن القوات الأميركية في كوريا الجنوبية لم تتلق أي تعليمات بوقف التدريبات العسكرية المشتركة. وأضافت اللفتنانت كولونيل جينيفر لوفيت في بيان: "لم تتلق القوات الأميركية في كوريا تعليمات جديدة بشأن تنفيذ أو وقف التدريبات المشتركة".
وتابعت "بالتنسيق مع شركائنا في جمهورية كوريا، سنظل في موقعنا العسكري الحالي لحين تلقي إرشادات جديدة من وزارة الدفاع أو القيادة العسكرية للهند والمحيط الهادي".