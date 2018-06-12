ماذا قال دونالد ترامب عن الزعيم الكوري الشمالي عقب قمة سنغافورة؟

ما وقعنا عليه اليوم تضمن الكثير من النقاط وأضفنا بنود أخرى. وطالب ترامب بتوزيع الوثيقة على الصحافيين.

س: ما الدور الذي لعبه اليابان وماذا بشأن الأقليات المسيحية؟

ج: هناك أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في اليابان أشرنا إلى هذا الأمر ولم نضعه في الوثيقة. بالنسبة للمسيحيين سيتم العمل على تحسين أوضاعهم.

س: ما هو الجدول الزمني لنزع السلاح؟

ج: الأمر سيأخذ وقتا طويلا لنزع كامل للأسلحة وحين نبدأ بالعملية هذا يعني أننا لا نستطيع استخدامه.

العقوبات ستبقى في الوقت الحالي ولكن سترفع حين نعلم أن السلاح النووي تم توقيفه بالكامل.

س: الكوريون الشماليون لم يفوا يوما بوعودهم ما رأيك في ذلك؟

ج: الملف الكوري يأخر جدا أما بالنسبة للملف الإيراني فقد تطرقت إلى هذا الأمر وذلك بسبب الخطر الذي تمثله وارد أن يتغير الوضع بعد العقوبات الشديدة التي فرضناها مع إيران.

ترامب: رفات القتلى سيعود إلى ذويهم

ترامب : الكوريون الشماليون بدأوا بالفعل بتفكيك قواعدهم الصاروخية إذن هناك تقدم ملحوظ والتزام بتفكيك أحد مواقع محركات الصواريخ النووية وسنواصل فرض العقوبات وكان لدي الأسبوع الماضي ما يقارب 300 عقوبة جديدة. لم يخطر في بالي أن نتحدث حول بقايا القتلى ولقد طرح هذا الأمر في نهاية اللقاء.

سؤال حول مجموعة السبع وكندا وصورة ميركل

ج: ترامب: اجتماع مجموعة السبع كان ايجابيا، بسبب سوء إدارة الولايات المتحدة سابقا استفادت الصين والاتحاد الأوروبي ولكن كندا استفادت من العجز التجاري بينها وبين الولايات المتحدة.

ج: ترامب: 100 مليار دولار اختلال في العجز التجاري بيننا وبينهم لصالح كندا، لذلك وضعت تعريفات جمرية على الحدود لنستعيد التوازن. وانتهينا من الاجتماع برضاء تام، والصورة التي تداولت على شبكات التواصل كانت حين أردت إعادة النظر في الوثيقة وعندما صعدت إلى طائرتي شاهدت رئيس الوزراء الكندي يتحدث بشكل سلبي عن اللقاء لا يمكن لكندا أن تستمر في سياستها الحالية.

ما الخطوة المباشرة الآن؟

سنقوم بتنفيذ الاتفاق بدعم من كوريا الجنوبية واليابان واحتمال الصين.

هل ستعود إلى سنغافورة؟

سأعود إلى سنغافورة

اللحظات الأولى بينك وبين كيم حدثنا عنها

في اللحظات الأولى مع الزعيم كيم علمت اننا سنتفق لم نأتي هنا فجأة للحديث عن هذه الموضوعات الشائكة بل قمنا بالتحضير للقاء.

الوثيقة، كيف يمكنكم التأكد أن كوريا الشمالية ستلتزم بها؟

لقد أمضيت حياتي بين الصفقات ولقد شعرت أن الكوريين الشماليين يرغبون في التوصل إلى صفقة وفي رأيي الصين أيضا راضية عن الأمر وسوف نتأكد شيئا فشيئا.

100 ألف كوري شمالي يعيشون في معسكرات إعادة التأهيل.. حقوق الإنسان ؟؟

لا يمكنني أن أقوم بالكثير الآن، اليوم وفي المستقبل سيستفيد الكوريون من الاتفاق.

ترامب: لا يمكن نزع السلاح النووي بين ليلة وضحاها

عملية نزع السلاح النووي قد تتطلب 40 عاما

ترامب: أنوي زيارة بيونغ يانغ