استقالة وزير العدل البريطاني لينضم إلى المعارضة الموالية للاتحاد الأوروبي

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب في مجلس العموم على دعم نص تشريعي، ينهي عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ويعقد التصويت في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء. ويعد التصويت اختبارا لماي، التي تواجه نوابا يريدون مزيدا من السلطات يتحدون بها اتفاقا محتملا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يعد التصويت اختبارا لخططها المتعلقة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

في هذه الأثناء أعلن وزير الدولة بوزارة العدل البريطانية فيليب لي استقالته، حتى يصوت بحرية بحسب تعبيره مع معارضين موالين للاتحاد الأوروبي، يريدون أن يكون للبرلمان سلطة إجبار الحكومة على العودة للمفاوضات، إذا رفض النواب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.