شاهد: سفينة "أكواريوس" تطمح لنقل بعض المهاجرين إلى سفن إيطالية

أكدت سفينة الإنقاذ "أكواريوس" التي تديرها منظمتا "إس أو إس ميديتراني" و "أطباء بلا حدود" أنها لم تتجه بعد إلى اسبانيا رغم مرور أكثر من 16 ساعة من عرض مدريد استقبال المهاجرين حيث ظلت سفينة الإنقاذ تبحر بلا هدف في البحر بالقرب من مالطا في انتظار تعليمات بشأن كيفية التحرك.

ومع اقتراب عاصفة قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن إيطاليا تريد نقل بعض المهاجرين البالغ عددهم 629 شخصا إلى سفن إيطالية ثم الاتجاه إلى بلنسية في اسبانيا. وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه الخطة تعني أن يتعين على الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم والمنهكين بالفعل تحمل السفر في البحر لأربعة أيام أخرى، وعلى هذا الأساس طالبت المنظمة بوضع القرارات السياسية جانبا والاهتمام بسلامة الناس.

ووافقت إسبانيا الاثنين على استقبال المهاجرين، الذين انتشلتهم سفينة الإنقاذ قبالة الساحل الليبي في مطلع الأسبوع، بعدما رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم. وقالت منظمة "إس أو إس ميديتراني" إن عاصفة تقترب قد تجلب معها أمواجا يتجاوز ارتفاعها المترين مما يجعل أي رحلة إلى إسبانيا متعبة.