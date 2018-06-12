تعرف على محادثة ترامب وكيم خلال لقائهما التاريخي في سنغافورة

نشر الصحفي الأمريكي مارتن ويليامز المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية نص ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبيل بدء لقائهما المغلق بعيدا عن أنظار المراسلين والمصورين.
وطبقاً لما نشره ويليامز على حسابه بموقع تويتر، قال ترامب لكيم: "سيدي الرئيس، من الشرف لي أن أكون هنا معك. اعلم أننا سنحقق نجاحاً هائلاً معاً وسوف نقوم بحل مشكلة كبيرة. معضلة كبيرة لم يتم حلها حتى الآن. أعلم اننا سنتولى أمرها بالعمل معاً. شرف كبير (لي). شكراً جزيلاً".
ورد كيم على ترامب بالقول: "أعتقد أن هذه مقدمة كبيرة للسلام بعدما نجحنا في التغلب على كافة أشكال التكهنات بشأن هذه القمة".
وشارك ترامب كيم الرأي بالقول: "وأنا أعتقد هذا أيضاً".
ثم خاطب كيم ترامب عبر المترجم الخاص به فقال: "كما قلت سابقاً. أنا على استعداد للتعاون الوثيق معك سيادة الرئيس، سيكون هناك الكثير من التحديات ولكنني أرغب في القيام بهذا".
وأنهى ترامب المحادثة بإعرابه عن ثقته في نجاح الرئيسيين في التغلب على تلك التحديات، مضيفاً تطلعه إلى العمل مع الرئيس الكوري الشمالي، قبل أن يُطلب من المصورين الصحفيين مغادرة مقر الاجتماع لبدء الجلسة المغلقة.
وقال ترامب وبعد انتهاء اللقاء المغلق أن المحادثات مع كيم جونغ أون كانت "جيدة جدا جدا".
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