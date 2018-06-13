القط أخيل يتنبأ بنتيجة المبارة الافتتاحية بين السعودية وروسيا

تنبأ القط أخيل بفوز روسيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 ضد السعودية يوم الأربعاء 13 حزيران/يونيو.
وتم تقديم وعائي طعام كل منهما يحمل علم إحدى الدولتين المتنافستين، وبعد بعض التردد وبعض التشجيع، توجه أخيل إلى الصحن الذي يحمل علم روسيا، فتنفس الموجودون في القاعة الصعداء، مطمئنين إلى بداية جيدة لبلادهم المستضيفة للبطولة.
وقالت الطبيبة البيطرية لمتحف الأرميتاج، آنا كوندراتييفا: "أنا متأكدة من أنه تنبأ بشكل صحيح، إنه يحب وطنه الأم ولا يمكن له التصويت بشكل مغاير".
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وارتدى القط أخيل لباس المنتخب الوطني الروسي ليقف أمام عدسات المصورين. وكان القط قد اكتسب شهرته خلال كأس الكونفدرالية الذي أقيم في روسيا العام الماضي حيث صدقت تنبؤاته لكل المباريات.
أما مهمته الرئيسية خارج المواسم الرياضية فهي حماية متحف الأرميتاج الشهير في سان بطرسبرغ من القوارض.