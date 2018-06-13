مرة أخرى.. كرة القدم في فخ السياسة

مرة أخرى، تفشل كرة القدم في النأي بنفسها، عن آثار وعواقب إحدى حالات تداخل السياسة والاقتصاد بالرياضة، لا سيما وأنها اللعبة الأكثر جماهيرية.

أما التداخل السياسي الاقتصادي في الحالة هذه، فيتمثل في قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وتطبيق "أقسى العقوبات الاقتصادية" على طهران. وأما الآثار والعواقب، فإعلان شركة "نايك" الرياضية الأمريكية، قبل أيام، امتناعها عن تزويد لاعبي المنتخب الإيراني، بالأحذية المخصصة لخوض مونديال روسيا لكرة القدم، الذي يبدأ غدا، الخميس، الرابع عشر من حزيران/يونيو.

على الضفة الأخرى، يرى مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش، في الأمر "إهانة"، ويطالب الشركة الرياضية بالاعتذار لفريقه.

مصدر إلهام

بدأت القصة ببيان نشرته نايك، جاء فيه: "العقوبات الأمريكية تعني أن نايك، كشركة أمريكية، لا يمكنها تزويد لاعبي المنتخب الوطني الإيراني بالأحذية"

فيما ردّ كيروش على البيان بالقول إنه لم تكن هناك ضرورة لنشره، مطالبا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم المساعدة.