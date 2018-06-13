قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع قناة العالم إنه لا توجد قواعد عسكرية إيرانية في سوريا لكن لن نتردد بالسماح بها إذا كانت هناك حاجة لها.
الأسد: لا قواعد عسكرية إيرانية في سوريا لكن لن نتردد بالسماح بها إذا كانت هناك حاجة لها
الأسد: لا قواعد عسكرية إيرانية في سوريا لكن لن نتردد بالسماح بها إذا كانت هناك حاجة لها
وفي رده على سؤال إن كان طلب من حزب الله الخروج من سوريا قال الأسد: المعركة طويلة ومستمرة والحاجة لهذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة.
وأعتبر الرئيس السوري أن الوضع في جنوب سوريا لم يتقرر بعد إذا كان سيحل من خلال المصالحة أو السبل العسكرية.
وأكد الأسد أن دمشق تعطي العملية السياسية فرصة وإذا فشلت "فالتحرير" سيكون بالقوة.
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وجنوب غرب سوريا الذي يقع على الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ومع الأردن ضمن مناطق لا تزال خارج سيطرة الدولة التي استعادت مساحات من الأراضي بمساعدة القوة الجوية الروسية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
ومنذ العام الماضي تسبب اتفاق "خفض التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن في احتواء العنف هناك.
وعبرت واشنطن عن قلقها بشأن تقارير عن هجوم عسكري وشيك، محذرة من "إجراءات صارمة ومتناسبة" ردا على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.
وقال الأسد ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الوضع في جنوب غرب سوريا سيتحدد من خلال المصالحة أو الوسائل العسكرية "التواصل مستمر ما بين الروس وبين الأمريكيين وبين الإسرائيليين".
المصدر: رويترز